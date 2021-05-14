Dini nikahlı karısını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Dini nikahlı karısını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Dini nikahlı karısını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de 23 yaşındaki dini nikahlı karısını sokak ortasında bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de 23 yaşındaki dini nikahlı karısını sokak ortasında bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de yaşayan İbrahim Kızılpınar, dün akşam saatlerinde sokak ortasında tartıştığı dini nikahlı karısı Gizem T.'yi (23) bıçakladı. Yüksek İhtisas Hastanesinde yoğun bakıma alınan Gizem T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden ayrılan İbrahim Kızılpınar, Çalılöz Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kızılpınar, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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