Dini nikahlı karısını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de 23 yaşındaki dini nikahlı karısını sokak ortasında bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de 23 yaşındaki dini nikahlı karısını sokak ortasında bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de yaşayan İbrahim Kızılpınar, dün akşam saatlerinde sokak ortasında tartıştığı dini nikahlı karısı Gizem T.'yi (23) bıçakladı. Yüksek İhtisas Hastanesinde yoğun bakıma alınan Gizem T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden ayrılan İbrahim Kızılpınar, Çalılöz Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kızılpınar, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı