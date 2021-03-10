Dini nikahlı eşiyle tartışan kadın, apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi
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Dini nikahlı eşiyle tartışan kadın, apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi

10.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:09

İstanbul Esenyurt'ta dini nikahlı eşiyle kavga eden bir kadın, oturduğu binanın 4. katından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kadının düşmeden 1 saat önce yardım için gelen polise şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 831 Sokak'ta bulunan binanın 4. katında oturan Sevcan Demir (23), dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Kenan Danış ile gece saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Yaşanan tartışma sonucu komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polise Sevcan Demir, şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı. İddiaya göre, yaklaşık 1 saat sonra ikili arasında tekrar bir tartışma yaşandı. İkili arasında yaşanan ikinci tartışmada Sevdan Demir, henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Demir'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri Sevcan Demir'in dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Kenan Danış'ın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis ekipleri olayın meydana geldiği dairede ve apartman boşluğunda detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dini nikahlı eşiyle tartışan kadın, apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
ANLASANIZ Bİ...: Kadın şiddeti. . . . . . . Ne olacak şimdi. . . . Şiddet cinsiyet meselesi değil. . . . . Şahsiyet meselesidir. . Okumuş Cahiller bunu Bir türlü anlamadı gitti. . .
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DAMİR: Polisin dayak atan adamın yanında kadına şikeyetçi misin diye sorması ölmüş kadına şikayetçi misin demek gibi bir şey olmuş. Önce alırsın karakokala ondan sonra sorarsın.
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SSODO: hergun bir cani cikiyor artik gunde iki uc kadin cinayeti isleniyor demekki suclular biliyor takim elbise giyip ben pismanim bana kufur etti erkekligimi asagiladi diyip birakilacaklarini adelet bu mu bir an once kim erkek kadin degil oldurmek tokat bile atsa omurboyu hapis almalli cinayet isleyeni sorgusuzca idam etmeli meydanlarda benden idam okay diyen ne oldu meclisde onume gelsin imza atarim diyen nerde yinemi bos laf
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