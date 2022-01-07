Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba yerleştirdiği iddia edilen şahıs tutuklandı

SAKARYA (İHA) - Çorum'da kendisi ile barışmak istemeyen dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Çorum'un Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatun Demir isimli kadın, otomobili ile seyir halindeyken aracın altından bir ses geldiğini fark etti. Otomobili durduran Demir, gelen sesi anlamak için aracın altına baktı. Otomobilin egzoz kısmında bombaya benzer bir düzeneğin olduğunu gören kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından bomba düzeneği fünye ile imha edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından, bombayı yerleştirdiği iddia edilen Demir'in dini nikahlı eşi K.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen K.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

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