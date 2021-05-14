Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor (2)
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Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor (2)

Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIKırıkkale'de, dini nikahla birlikte yaşadığı Gizem T.'yi sokak ortasında bıçaklayarak, ağır yaralayan İbrahim Kızılpınar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kırıkkale'de, dini nikahla birlikte yaşadığı Gizem T.'yi sokak ortasında bıçaklayarak, ağır yaralayan İbrahim Kızılpınar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızılpınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Gizem T.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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