Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı
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Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı

07.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:57
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşi M.N.'yi (28), 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek, işkence yaptı.

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşi M.N.'yi (28), 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek, işkence yaptı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, işkenceci koca ise gözaltına alındı.

Olay, Direkli Mahallesinde meydana geldi. Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İ.A., dini nikahlı eşi M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'da yaşamaya başladı. İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği karısını, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti. 3 çocuk annesi kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yarı çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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