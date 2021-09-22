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Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, yakalanınca 'yanlışlıkla vurdum' dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, yakalanınca 'yanlışlıkla vurdum' dedi

- Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, yakalanınca 'yanlışlıkla vurdum' dedi Elazığ'da bir kişi, dini nikahlı eşini silahla vurup ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

ELAZIĞ (İHA) - - Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, yakalanınca 'yanlışlıkla vurdum' dedi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi, dini nikahlı eşini silahla vurup ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Düzenlenen operasyonla yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen şahıs, "Ne çekiyorsun oğlum, hoş bir şey mi var çekiyorsun. Ben eşimi yanlışlıkla vurdum" dedi.

Olay, 4 gün önce merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ahmet Özcan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yakınının evinde kalan dini nikahlı eşi K.A.'nın yanına giden M.O. (24), burada eşi ile bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından M.O., belinden çıkardığı silahla K.A.'ya yakın mesafeden ateş ederek yaraladı. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, babasına ait araçla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde delil çalışması gerçekleştirdi. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çapta çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada şüpheli şahsın aynı mahallede gizlendiği tespit edildi.

Tespit edilen adrese Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonda düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan M.O. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada kendisini çeken gazeteciye tepki göstererek, "Ne çekiyorsun oğlum, hoş bir şey mi var çekiyorsun. Ben eşimi yanlışlıkla vurdum. Öyle gidip internet sitelerine farklı şeylerde yazmayın. Bunu da yazın" diye tepki gösterdi.

Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, yakalanınca 'yanlışlıkla vurdum' dedi

Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, yakalanınca 'yanlışlıkla vurdum' dedi

Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, yakalanınca 'yanlışlıkla vurdum' dedi

Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı, yakalanınca 'yanlışlıkla vurdum' dedi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri
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