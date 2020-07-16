Dini nikahlı eşini ve kızını öldüren zanlı da öldü
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Dini nikahlı eşini ve kızını öldüren zanlı da öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesinde ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkışan zanlı, tedavi gördüğü hastanede olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Dini nikahlı eşini ve kızını öldüren zanlı da öldü
16.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:39

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesinde ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkışan zanlı, tedavi gördüğü hastanede olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 4 gün önce merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı kırsal kesimde bulunan Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşanan korkunç olayda aralarındaki çıkan tartışmalar nedeniyle ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldüren zanlı Murat Kork, aynı silahla intihara kalkışarak kafasına sıktı. Ağır yaralanan zanlı, köye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Eşini ve kızını öldüren Murat Kork da 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay

İddiaya göre, Eşi Murat Kork ile aralarında yaşanan tartışmalar nedeniyle Hatice Turan isimli kadın, kızı Esila'yı da yanına alarak Karacakılavuz Mahallesi'ndeki baba evine gitti. Bunun üzerine Murat Kork'ta yanına bir tabanca alarak, 12 Temmuz 2020 tarihinde eşinin yaşadığı Karacakılavuz Mahallesine geldi. Köyde karşılaştığı 37 yaşındaki eşi Hatice Turan'a ateş eden Murat Kork, daha sonra eşinin yaşadığı eve giderek kapıda karşılaştığı 6 yaşındaki kızı Esila Turan'ın da yüzüne ateş etti. Kızı Esila Turan ve eşi Hatice Turan olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Kork, eşi ve kızına yaşattığı faciadan hemen sonra girdiği aracında bir elde kendine sıktı. Olayı duyan jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede köye gelerek, Murat Kork'un vurduğu eşi ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihara kalkışıp kendini ağır yaralayan Murat K. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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