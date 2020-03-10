Dini nikahlı eşini çocuğunun önünde öldüren şahsa müebbet hapis
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Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Dini nikahlı eşini çocuğunun önünde öldüren şahsa müebbet hapis

Dini nikahlı eşini çocuğunun önünde öldüren şahsa müebbet hapis Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 yıldır birlikte yaşadığı kadını, çıkan kıskançlık tartışması sonrasında çocuğunun gözleri önünde öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:30
Dini nikahlı eşini çocuğunun önünde öldüren şahsa müebbet hapis

Dini nikahlı eşini çocuğunun önünde öldüren şahsa müebbet hapis

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 yıldır birlikte yaşadığı kadını, çıkan kıskançlık tartışması sonrasında çocuğunun gözleri önünde öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Nisan 2018 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serpil Ertekin, 6 yıllık dini nikahlı eşi Duran Günyeli ile kıskançlık nedeni ile evde tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan Duran Günyeli, Ertekin'e 6 kez ateş etti. Kurşunların 2 'sinin isabet ettiği Ertekin, oğlunun gözü önünde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Duran Günyeli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, Ertekin'in kendisini aldattığını ve çıkan kavga sırasında kendisini silahı ile öldürdüğünü söyledi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben Serpil'e çok değer vermiştim"

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada cinayet zanlısı Duran Günyeli, taraf avukatları hakim karşısında hazır bulundu. Duruşmada söz alan cinayet zanlısı Günyeli, Ertekin'i ağır tahrik altında öldürdüğünü iddia ederek, "Ben Serpil'e çok değer vermiştim. Ben 6-7 yıl kendisi ile birlikte aynı evde yaşadım. Ben onu eşim olarak görürken, bunun karşılığında aldatıldım, tehdit edildim. Beni öldürmekle tehdit etti. Bu olaylar da bunlar nedeni ile meydana geldi" dedi.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Savunma yapan mağdur avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin maktul tarafından aldatıldığının elde edilen belgelerle tespit edildiğini ve cinayeti ağır tahrik altında işlediğini belirterek, sanık hakkında verilecek olan cezada gerekli indirimlerin yapılmasını istediler. Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Duran Günyeli'yi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Dini nikahlı eşini çocuğunun önünde öldüren şahsa müebbet hapis

Kaynak: İHA

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Dini nikahlı eşini çocuğunun önünde öldüren şahsa müebbet hapis

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