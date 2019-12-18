Dini nikahlı eşini boğarak öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

18.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:15

Üsküdar'da dini nikahlı eşinin boğazını sıkarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Sabri Barçağ'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığın "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediğini belirterek 15 yıl hapis cezası verdi.



Üsküdar'da dini nikahlı yaşadığı eşi Güneş Karaçuban'ın(31) boğazını sıkarak öldürdüğü iddia edilen Sabri Barçağ'ın(52) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sabri Barçağ cezaevinden getirildi. Hayatını kaybeden Güneş Karaçuban'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



Duruşmada söz alan avukat Yelda Koçak, "Sanığın maktulü boğazını sıkarak canavarca hisle öldürdüğü iddia ediliyor. ATK raporunda maktulün ölümünün boyuna baskı sebebiyle olduğu sabittir. Sanık, mahkeme huzurunda çelişkili savunmalar yapmıştır. Elde edilen delillerle sanığın suçu hangi kasıt altında işlediği sabittir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.



"Canavarca hisle öldürmüştür"



Katılan avukatlarından Selin Nakıpoğlu ise, sanığın cezasında indirim uygulanmamasını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Berrak Yıldırım da, "Sanığa üst sınırdan ceza verilmesini, canavarca hisle öldürmenin söz konusu olduğunu ve tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istiyoruz" dedi.



"Müvekkilime saldırgan davranmış, küfürler savurmuştur"



Sanığın avukatı Serhat Ağırbaş ise, "Maktul çalışmaya başladıktan sonra geç saatlerde eve gelmeye başlamıştır. Bu nedenle aralarında tartışmalar çıkmıştır. Maktul bir ara kimseye haber vermeden ortadan kaybolmuştur, daha sonra sığınma evine gidiyor. Çocuklarını özlediğini söyleyerek yeniden müvekkili arıyor. Bu olay sürecinde maktulün nerede olduğundan müvekkil bihaberdir. Maktul gece 05.00 sıralarında eve gelmiş, müvekkil ile tartışmaya başlamıştır. Müvekkilime saldırgan davranmış ve küfürler savurmuştur. Maktul müvekkilimin yüzüne tükürmüş, bunun üzerine müvekkilim boğazını sıkmıştır. Müvekkilim evden ayrılıp bir süre sakinleşmesini beklemiş, eve geldiğinde maktulün ölmüş olduğunu görmüştür. Bu nedenle müvekkilin canavarca hisle öldürmediği sabittir. Ağır tahrik altında boğazını sıktığı çok açık ve nettir" şeklinde konuştu.



Sanık: "Keşke bunlar yaşanmasaydı"



Son savunması ve sözü sorulan sanık Sabri Barçağ, "Ben maktulü öldürmek istememiştim. Böyle bir niyetim yoktu. Ben maktulden ayrılmıştım, ailesine teslim etmiştim. Erkek kardeşi maktulü geri getirmiştir. Keşke bunlar olmasaydı, keşke bunlar yaşanmasaydı. Takdir mahkemenindir" dedi.



Haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezası



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sabri Barçağ'ı 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suç kastının yoğunluğu, somut olayın içeriği ve haksızlık içeren eylemin niteliğini dikkate alan mahkeme, sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğini belirterek 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Olayın Geçmişi



Üsküdar'da 21 Temmuz 2018 tarihinde Sabri Barçağ, tartıştığı dini nikahlı eşi Güneş Karaçuban'ı boğazını sıkarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan sanık Barçağ hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA