Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (3)
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Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (3)

04.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:07
Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (3)

TOPRAĞA VERİLDİÇorum'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Polat Hatal, tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Polat Hatal, tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede namazı kıldıran din görevlisi, yaptığı konuşmada "Bacımızı cinayete kurban verdik. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet var ki; Cenabı Allah, 'bir insanı katleden bir insana zulüm eden kişi ebedi cehennemlik' diyor. Bir insanı öldürmüş gibi değil tüm kainatı öldürmüş gibi vebale giriyor. Ama bir insanı da kurtarırsa, yardım ederse onun mükafatı cennette. Güzel şehrimizin cinayetlerle anılmasını istemeyiz. Allah yakınlarına sabır versin" dedi. 


Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (3)
Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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