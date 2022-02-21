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Dini nikahlı eşini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dini nikahlı eşini bıçakladı

Iğdır'da bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından bacağından bıçaklandı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında 14 Kasım Mahallesi Tümay Aydemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. (26), dini nikahlı eşi L.T'yi (24) bacağından bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. L.T. tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, R.B. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. R.B.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Iğdır, Kasım, Cuma, 3. Sayfa, Haberler

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