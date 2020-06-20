Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü

Aksaray'da bir kişi, üvey çocuğu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşini tabancayla başına sıktığı bir şarjör mermiyle öldürdü.

Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü
20.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:20

Aksaray'da bir kişi, üvey çocuğu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşini tabancayla başına sıktığı bir şarjör mermiyle öldürdü.

Olay, Hasas Mahallesi 6645 Sokak Tan Apartmanı 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet K. (49) dini nikahlı olarak yaşadığı Rabia Ergin (36) ile üvey çocuğu nedeniyle tartışmaya başladı. Kadının ilk evliliğinden olan ve Ahmet K.'nın üvey çocuğu olan çocuk nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet K. ruhsatsız olarak taşıdığı tabancayla kadının kafasına bir şarjör mermi sıktı. Rabia Ergin olay yerinde hayatını kaybederken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Çağrı Merkezini arayarak cinayet işlediğini ihbar etti

Polis ekipleri, cinayetle ilgili araştırma başlatırken, cinayet zanlısı Ahmet K. olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak dini nikahlı karısını öldürdüğünü itiraf etti. Bu ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısı Ahmet K.'yi bulunduğu yerden alarak gözaltına aldı. Polis ekipleri, cinayette kullanılan tabancaya da el koydu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Ahmet K. daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı Ahmet K.'nin öldürdüğü kadından 2 çocuğu, kadınında ilk evliliğinden bir çocuğunun olduğu ve bu çocuk nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Öte yandan, Ahmet K.'nin resmi nikahlı olan ilk eşinden de 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Genç kadının anne ve babası sinir krizi geçirdi

Acı haberi alan Rabia Ergin'in yakınları olay yerine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Sebiha Ergin (64) ve baba Mehmet Ergin (67) sinir krizi geçirdi. Anne ve baba yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Fenalık geçiren baba Mehmet Ergin güçlükle ambulansa bindirildikten sonra ambulansın arka kapısından kendini dışarıya attı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Rabia Ergin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yaşananları anlatan Hasas Mahallesi Muhtarı Ali Tan, cinayet zanlısının ikinci karısını vurduğunu aktardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Hulusi Akar Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Semih Özsoy Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Lgs Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 16:39:12. #1.14#
title