Son dakika haber: Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın hakim karşısında

ZEYTİNBURNU'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü ve öldürdükten sonra da eşinin başında 1 buçuk saat beklediği iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Fazilet Azimi, "Kocamı darp ettim fakat ben katletmedim" dedi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi (28) tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı adli servis biriminden getirildi. Sanık Fazilet Azimi ilk ifadesinde dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

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