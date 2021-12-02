Dini nikahlı eşini 104 yerinden bıçaklayan sanık: Eve geldiğimde kendini bıçaklıyordu

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden 104 bıçak darbesiyle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanık Feyzo Duran (25) ilk kez hakim karşısına çıktı. Kendisine iftira atıldığını savunan Duran, "Eve girdiğimde Aysel elindeki bıçakla kendini bıçaklıyordu. Elinden bıçağı almaya çalıştım ve ikimiz de yere düştük" diye kendini savundu. Perkgün ise "Rakı şişesini kafamda kırdı. Belindeki iki bıçakla beni bıçaklamaya başladı" dedi.

Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip 104 bıçak darbesiyle yaraladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Duran için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Perkgün'ün avukatları Duran'ın tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti. Duran'ın avukatları, Perkgün'ün 104 yerinden değil 14 yerinden bıçaklandığını da savundu. Konuşmaların ardından avukatlardan taleplerini alan mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı 7 Şubat 2022 tarihine erteledi.