DİNİ NİKAHLI EŞİ İLE 6 KİŞİYİ BIÇAKLA REHİN ALDI, TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kendisiyle görüşmek istemeyen dini nikahlı eşinin evini bıçakla basarak 7 kişiyi rehin alan H.B. (35), polis tarafından yakalandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kendisiyle görüşmek istemeyen dini nikahlı eşinin evini bıçakla basarak 7 kişiyi rehin alan H.B. (35), polis tarafından yakalandı. H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında Derince ilçesinde meydana geldi. Kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahlı eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı eve giden H.B., G.G. ile görüşmek istedi. Burada çıkan tartışma sonucunda H.B., dini nikahlı eşi G.G. ile R.V.G.S., M.S., G.E.G., K.S.M., Y.A. ve S.N.K.?yı bıçakla rehin aldı. Sesleri duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 3'ü çocuk 7 kişiyi bıçakla tehdit ederek rehin alan H.B.?yi uzun süren çabalar sonucunda ikna ederek gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine getirilen H.B., burada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı