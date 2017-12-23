Dini İstismar Ederek Uyuşturucu Kaçırmaya Çalıştılar

Dini istismar ederek uyuşturucu kaçırmaya çalıştılar



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan bir operasyonda akıllara durgunluk veren bir olay ile karşılaşıldı. Uyuşturucu ticareti yapanlar karton kutular içine Arapça Allah, Muhammed ve din içerikli yazılar bulunan duvar süslerinin boşluklarına gizledikleri 10 kilo 400 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir duyum üzerine şehirlerarası otogara operasyon yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Aralık 2017 günü şehirlerarası otobüs terminalinde yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada 'kırılacak' ibareli 2 adet büyük boy karton kutu içinde, üzerlerinde Arapça Allah, Muhammed ve dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri içerisinde boşluklara gizlenmiş vaziyette 10 kilo 400 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.