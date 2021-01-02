Dini istismar eden terör örgütlerine yılbaşı öncesi 33 ilde operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dini istismar eden terör örgütlerine yılbaşı öncesi 33 ilde operasyon

02.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:52
Dini istismar eden terör örgütlerine yılbaşı öncesi 33 ilde operasyon

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde dini istismar eden terör örgütlerine müzahir kişilerin yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 267 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde dini istismar eden terör örgütlerine müzahir kişilerin yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 267 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde dini istismar eden terör örgütlerine müzahir kişilerin yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihlerinde 33 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere 267 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen yabancı terörist savaşçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu şüpheli gerekli idari işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Operasyonlar sonucunda şüphelilerle bağlantılı yerlerdeki aramalarda, 3 tüfek, 3 tabanca, 776 fişek, yaklaşık 2 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Samet Aybaba Güven Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Bursa Kasım Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dini istismar eden terör örgütlerine yılbaşı öncesi 33 ilde operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 10:52:30. #1.14#
title