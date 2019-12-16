: Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı

16.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:55

Antalya'da, dini ve vicdani duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 zanlı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumluca ilçesinde iş yeri olarak kullanılan bir adreste, çeşitli vakıf, dernek, Kur'an kursu gibi kurum ve kuruluşların isimlerini kullanıp, dini ve vicdani duyguları istismar ederek insanları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Zanlıların, sosyal sorumluluk amacı ile kurulan kuruluşların adını kullanarak aradıkları kişilerden, 50 ila 300 lira arasında değişen miktarlarda, yardım adı altında para istedikleri belirlendi.

Mağdurların ad, soyad, adres ve benzeri kişisel bilgilerini veri depolamaya yarayan özel bir program ile kayıt altına alan şüphelilerin, bu program sayesinde 20 binden fazla kişinin bilgisini ellerinde bulundurdukları tespit edildi.

Şüphelilerin, sadece bir yıl içerisinde yüz binlerce lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

34 ildeki mağdurlar tespit edildi

Soruşturma kapsamında 34 ilde tespit edilen mağdurlar, il emniyet müdürlüklerince bilgilendirilerek şikayetleri alındı.

Mağdurlar ifadelerinde, yoksul çocuklara, Kur'an kurslarına, sosyal yardım kuruluşlarına yardımcı olma düşüncesiyle bu paraları verdiklerini, bu şekilde kendilerini istismar eden dolandırıcılardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Operasyonda 6 kişi yakalandı

Şüphelilerin herhangi bir vakıf ya da dernek faaliyeti altında yasal olarak bağış toplamadığının ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde tespit edilmesi üzerine Kumluca ilçesinde biri iş yeri olmak üzere dört adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, G.N, S.K, M.S, İ.Y, A.Ö ve H.D. gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda bilgisayar, hard disk, cep telefonu ve mağdurlara söylenecek metinlerin yazılı bulunduğu dokümanlara el konuldu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından tutuklandı.

Zanlıların Türkiye'nin birçok ilinde mağdur ettikleri vatandaşlarla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu