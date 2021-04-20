Dini değerlerle alay eden şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dini değerlerle alay eden şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dini değerlerle alay eden şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da Çoban Dede türbesi içinde video çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle Ramazan ayında dini değerlerle alay eden şahıs, Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da Çoban Dede türbesi içinde video çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle Ramazan ayında dini değerlerle alay eden şahıs, Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çoban Dede Türbesi içerisinde sosyal medyada dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Tiktok videosu çekti. Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş., yeni çekimler için geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı. H.Ş., sorgusu tamamlandıktan sonra TCK'nın 216'ncı maddesi gereği "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi. H.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Vladimir Putin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Merve Dizdar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dini değerlerle alay eden şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:30:19. #1.15#

title