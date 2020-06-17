Dini değerlere küfreden şahsı pompalı tüfekle vurdular
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Dini değerlere küfreden şahsı pompalı tüfekle vurdular

Dini değerlere küfreden şahsı pompalı tüfekle vurdular Adana'da dini değerlere küfrettiği öne sürülen şahsı vurduğu iddia edilen 3 zanlı yakalandı Zanlılardan 1'i tutuklanırken 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Adana'da dini değerlere küfrettiği öne sürülen şahsı vurduğu...

17.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:43

Dini değerlere küfreden şahsı pompalı tüfekle vurdular

Adana'da dini değerlere küfrettiği öne sürülen şahsı vurduğu iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Zanlılardan 1'i tutuklanırken 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da dini değerlere küfrettiği öne sürülen şahsı vurduğu iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42086 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 38 yaşındaki Soner K., alkol aldıktan sonra sokakta dini değerlere küfretmeye başladı. Durumdan rahatsız olan Orhan R.(37), Soner K.'yı uyardı. K. ile R. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Orhan R., bıçakla K.'yı elinden ve bacağında yaraladı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Kavgadan 2 gün sonra Orhan R., ve Mehmet E. ile birlikte Soner K.'nın yanına gitti. Taraflar yine kavgaya başladı. Kavgada kullanılan pompalı tüfekle Soner K. vurularak ağır yaralandı. Soner K., Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olayla ilgili Orhan R., Alican Z. ve Mehti O.'yu gözaltına aldı. Kaçan Mehmet E.'nin yakalanmasına çalışıyor. İfadeleri alınan zanlılardan Orhan R., tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Dini değerlere küfreden şahsı pompalı tüfekle vurdular

Kaynak: İHA

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