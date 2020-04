'Dini Danışma' hattına ilginç koronavirüs soruları ANTALYA'da, halkın dini bilgi almak için aradığı 'Alo 190 Dini Danışma' hattına gelen çağrı sayısında koronavirüs sürecinde 2 kat artış yaşandı.

ANTALYA'da, halkın dini bilgi almak için aradığı 'Alo 190 Dini Danışma' hattına gelen çağrı sayısında koronavirüs sürecinde 2 kat artış yaşandı. Bu süreçte sorulan sorular arasında 'Eşim çalıştığı için virüsten korktuğum için eve almadığımdan iş yerinde kalıyor ve zaman zaman gelip birlikte olmak istiyor. Korktuğum için reddediyorum, bu günah mı?, 'Evde çok zaman geçirdiğimiz için eşimle tartışıp, 'boş ol' dedikten sonra aynı evde kalmamda sakınca var mı?', Cuma namazını 3 defa üst üste kılmazsam nikah düşer mi?' gibi ilginç konular yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek ve akla takılan soruları yöneltebilmesi amacıyla kullandığı 'Alo 190 Dini Danışma' adlı fetva hattına son günlerde koronavirüs nedeniyle gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Antalya İl Müftülüğü bünyesindeki hatta, insanların dinen akla gelen sorularını cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanı görev yapıyor. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmamayı tercih edenlerin dinen aklına takılıp, doğrusu öğrenmek için aradığı hatta gelen çağrı sayısını son günlerde 2 katına çıktı.

İLGİNÇ SORULARDAN BAZILARIÇağrı hattına gelen aramalarda vatandaşların koronavirüs ile ilgili bilgi almak için sorulan sorulardan bazıları şöyle: 'Koronavirüs nedeniyle üç defa üst üste cuma namazı kılınmadığı zaman nikah düşer mi?', 'Fitremi ramazan ayından önce verebilir miyim?', 'Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çektiğim için bankaların vereceği krediyi düşük faizli olması nedeniyle kullanabilir miyim?', 'Evde televizyon karşısında cuma namazı kılınabilir mi?', 'Koronavirüs nedeniyle sağlımız için et yemekten kaçınmalı mıyız, ya da sakıncalı gıdalar var mı?', 'Evden dışarı çıkmadığımız için eşimle zaman zaman tartışıp, 'boş ol' diye söylediğim için aynı evde kalmamızda sakınca var mı?', 'Eşim oto tamircisi ve tamirhanede çalışıyor. Evde küçük bebeğim var. Eşim elbiselerini değiştirmeden eve geldiği için koronavirüs nedeniyle endişemden eve almıyorum. Bundan dolayı eşim tamirhanede kalıyor, zaman zaman eve gelip, birlikte olmayı istiyor. Ben de virüsten korktuğum için birlikte olmayı reddediyorum. Bundan dolay günahım var mı?', 'Eşim boşanma davası açacağını söyledi. Eşimle birlikte olmadığım için dinen sorumluluğum var mıdır?'CUMA YERİNE ÖĞLE NAMAZIAntalya Müftüsü Osman Artan, bir ay önce günde 20- 25 kişinin aradığı hattın çağrı sayısında koronavirüsle alakalı bilgi amacıyla arayanların ortalama 50'ye yükseldiğini söyledi. Vatandaşlara sağlık için evde kalmaları çağrısı yapan Artan, hijyen kurallarına dikkatle uyulmasını önerdi. Çağrı hattına gelen bazı sorular hakkında bilgi veren Artan, cuma namazının can güvenliği ve sağlık nedeniyle kılınmayabileceğini, yerine öğle namazının kılınabileceğini önerdi. Fitrenin ramazan ayında verilmesi gerektiğini hatırlatan Artan, kredi oranı düşük de yüksek de olsa faiz ile yapılan işlemlerden insanların kaçınmaları gerektiğini söyledi. Dinen helal kesim olduğu sürece koronavirüs nedeniyle et yemenin sakıncası olmadığını anlatan Artan, hijyene önem verilmesini önerdi.HOŞGÖRÜ VE ANLAYIŞ

Dinen aile bütünlüğünü korumanın esas olduğunu vurgulayan Müftü Osman Artan, evde sık vakit geçirdiği için tartışan eşlere birbirine karşı anlayışlı olmaları çağrısı yaptı. Çalışan çiftlerin eve geldikten sonra hijyen kurallarını uygulamasını öneren Artan, "Sağlık Bakanlığı'nın uyardığı 14 kurala dikkat edilerek, kişiler evine gelebilir. Hijyene dikkat etmek gerekir. Sakınca durumu eve gelinmesi değil, hijyene dikkat edilmesi. Dinimizce aile bütünlüğünü korumak esastır. Evde tartışan çiftler de 'boş ol' ve benzeri söylemlerden kaçınmalı. Daha önce de sık sık tartışma ortamı kırgınlıklar yaşanmamışsa eşlerin birbirini hoşgörü ve anlayışla karşılamaları gereklidir" diye konuştu.

