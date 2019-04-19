Dingo Köpeğin Kaçırdığı Çocuk Yaralı Olarak Kurtarıldı

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı turistik Fraser Adasında, ailesiyle kamp yapan ve vahşi dingo köpeğinin saldırısına uğrayan bir çocuk, köpeğin çenesinden son anda kurtarıldı.

Ailesi, henüz 14 aylık olan erkek çocuklarının kamp aracının dışında uyuduğu sırada vahşi dingo köpek tarafından çalılıklara doğru sürüklenmeye başladığını söyledi. Çocuk bu esnada bağırmaya başladı. Çığlık seslerine uyanan anne ve baba, koşarak çocuğu köpeğin ağzından sağ kurtarmayı başardı. Euronews.com'da Görüntüle