Dingili kopan patpat devrildi: 2 yaralı
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Dingili kopan patpat devrildi: 2 yaralı

Dingili kopan patpat devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dingilin kopması sonucu kontrolden çıkarak devrilen patpatın sürücüsü ve eşi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dingilin kopması sonucu kontrolden çıkarak devrilen patpatın sürücüsü ve eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Y. idaresinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ilçeye bağlı Cambazlı köyü yolu üzerinde fındık toplamadan dönüşte kontrolden çıktı. Aracın dingilinin kopmasının ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan patpat bir anda devrilince sürücü İsmail Y. ile yanında duran eşi Kadriye Y. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar, Ereğli'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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