Dingil Sesini Gaz Kaçağı Zannedip İhbar Ettiler

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, akaryakıt tankerinin parkı sırasında dingilden gelen sesin gaz kaçağı sanılması AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Özenli Sokak'ta, park halindeki akaryakıt tankeri için gaz kaçağı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokakta, AFAD ekiplerince gaz ölçümü yapıldı. Ölçümlerde herhangi bir kaçağın olmadığını tespit eden ekipler, gerekli önlemlerin alınmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

Bu arada trafik polislerince sürücüye yerleşim yerine park yaptığı gerekçesiyle 108 lira para cezası uygulandı.

"Dingil sesini gaz kaçağı zannettiler"

Tanker şoförü Samet Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını park ettiği esnada dingili aşağı indirdiğini, o sırada yoldan geçenlerin de çıkan sesi gaz kaçağı zannettiğini söyledi.

AFAD ekiplerinin gerekli ölçümleri yaptığını, herhangi bir sıkıntının olmadığını dile getiren Özalp, "Aracımı buradan kaldırıp otoparka götüreceğim. Vatandaşların abarttığı kadar bir sıkıntı yok. Gaz kaçağı yok, tankerin içi boş. Bursa'ya motorin götürmüştüm." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA