"Dinden uzaklaşan her gencin vebali omuzlarımızdadır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dinden, imandan, Kur'an'dan, İslam'dan uzaklaşan her gencin vebalinin omuzlarında olduğunu belirterek, "Eğer bu vebali omuzlarımızda hissedersek, daha fazla gence ulaşmak, daha fazla genci, daha fazla üniversite öğrencisini bu tür mekanlarla buluşturmak için gayretimiz artar." dedi.

Erbaş, Vezneciler'de yaptırılan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, çok anlamlı bir açılışta bulunduklarını söyledi.

Öğrenciler için yurt ve gençlik merkezlerinin ne kadar önemli olduğunu yakinen bildiğini ve kendisinin de bir yurtta kaldığını dile getiren Erbaş, "Çok güzel bir mekanın yapılmış olduğunu görüyorum. Bir yıl önce burada hiçbir şey yoktu. Şimdi bu güzel mekanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu da İstanbul Müftümüz Hasan Kamil Yılmaz hocamızın gayretleriyle oldu. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.

Nice öğrencilerin bu mekanda kalacağını, okuyacağını ve imkanlarından istifade edeceğini anlatan Erbaş, "Özellikle kızlarımız için çok önemli. Onların, hem sağlıklı ve korunaklı mekanlarda kalmaları hem de kitaplarla, panellerle, konferanslarla beslenmeleri gerekiyor. Aile o kadar önemli ki. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, ülkemizin 81 ili ve 400 küsur ilçesinde Aile Rehberlik Büroları açtık. Bu bürolarda çalışanların yüzde 95'i hoca hanımlardan oluşuyor. Onları zaman zaman diliyoruz. Dinledikçe bazın seviniyoruz, bazen üzülüyoruz. Sevincimizin sebebi, gerçekten aileye dokunmaları, problemleri çözmeye çalışmaları, o ailenin özellikle kızlarına sahip çıkmalarıdır. Bu bizi sevindiriyor. Üzen kısmıysa, gittikçe ailenin bozulmasına yönelik gelişmeleri görüyoruz. Ailenin bozulduğuna yönelik birtakım bilgileri alıyoruz. Bunlar da bizi üzüyor. Burada yetişen kız öğrencilerimiz, ailenin direği, anne olacaklar. Belki çeşitli fakültelerden mezun olacaklar ama onların en önemli unvanı anneliktir. Bu tür gençlik merkezlerinde kızlarımıza yönelik manevi eğitim faaliyetlerini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erbaş, bundan 6-7 yıl önce Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü'ne her yurtta bir Kur'an kursu açmayı teklif ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman 'Hoca yapabilir, edebilir miyiz?' gibi bir endişe dile getirilmişti. 'Yaparız.' dedik. Ardından 'Bismillah' deyip bir protokol imzaladık ve bütün yurtlarımızda bir Kur'an Kursu öğreticisi ve imam görevlendirdik. Şimdi ikinci adımı attık. Yurtlarda manevi danışman, rehber unvanıyla vaizlerimizi görevlendirdik. Son olarak cezaevlerinde manevi danışman ve manevi rehberler görevlendirdik. Ramazan içerisinde Konya'da tutuklu genç kardeşlerimizin birkaç tanesinin hafız olduğunu görünce bu işin ne kadar önemli olduğunu gördük. Konya Cezaevi'nde ramazanda merasim yaptık. Sincan Cezaevi'nde bir gencimizin hafızlığını tamamladığı için belgesini verdik. 5 gencimiz de hafızlığa devam ediyor. Bu nasıl oldu? Oralarda görevlendirdiğimiz cezaevi vaizleri sayesinde oldu. Bunların sayısını artıracağız. İşte bu mekanda yapacağımız hizmetler geleceğe yönelik meyvelerini verecek. Bu kardeşlerimiz en iyi şekilde yetişecekler. Gençler bizim her şeyimiz. Gençliğe Değer Projemiz var. Bunu hatırlatmak istiyorum. Her imamımıza 10 gencimiz emanettir. Tabii 10'dan daha fazla ilgilenen imamlarımız var. Ancak bir tek gencimizle ilgilenmeyen imamlarımız da var. Bunu biliyorum. 150 bin görevlimiz var. Herkes bir yılda 10 genç ile ilgilenirse bu bir milyon 500 bin genç eder. Haftada bir iki gün, onlara zimmetlenen gençlerle bir camide buluşacaklar. Eksiklikleri nedir? Bunu tespit edecekler ve bunu giderecekler. Anne ve babalık edecekler. Aslında aynı şeyi öğretmenler için de hayata geçirmemiz lazım."

Gençlerin çok önemli olduğunu, bu tür mekanların ise gençlerle ilgilenme için birer vasıta konumunda bulunduğunu vurgulayan Erbaş, "Peygamberin müjdesine nail olmak için gençler yetiştirmek gerekiyor. Buralar vasıtadır. Mekanlar, yurtlar, kütüphaneler, kitaplar vasıtadır. Bu vasıtalarla gençleri buluşturmak vazifemizdir. Bu vazifeyi hepimiz titizlikle yerine getirmek zorundayız. Eğer yerine getirmezsek, vebali ağır olur. Dinden, imandan, Kur'an'dan, İslam'dan uzaklaşan her bir gencin vebali, bizim omuzlarımızdadır. Eğer bu vebali omuzlarımızda hissedersek, daha fazla gence ulaşmak, daha fazla genci, daha fazla üniversite öğrencisini bu tür mekanlarla buluşturmak için gayretimiz artar." diye konuştu.

Erbaş, mekanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra "Daha farklı yerlerde farklı mekanlarda hep gençlerimizin hizmetinde olacağız. Onlar bizim geleceğimiz, istikbalimizdir. Onlar bize emanettir. Bu emanet bilinciyle hareket edersek, Rabbim yolumuzu açacaktır. Bizim niyetimiz budur, gayretimiz budur. Rabbimiz, niyetimizi halis eylesin. Samimiyet olursa, sabırla çalışmak ve gayret olursa, bütün bunların karşılığını Rabbimiz önümüze koyacaktır." dedi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ise açılışı yapılan mekanın insan merkezli din hizmetlerinin yapılacağı bir yer olacağını belirtti.

Açılan merkezin civarda kalan kız öğrencilerin istifa edeceği bir yer olacağının altını çizen Yılmaz, "Burada sohbet salonlarımız, kütüphanemiz olsun. İnsanların burada çay içip, kitap okuyup sohbete katılmalarını istedik. Biz de onların gönüllerine dokunmayı arzu ettik. Çok kısa zamanda bu binanın açılışı yapıldı. Tatilin başladığı bir dönemde açılışını gerçekleştirerek, tecrübe ederek, eylül döneminde hizmete hazır hale getirmiş olacağız. Öğrencilerimiz, kütüphanemizde, sosyal mekanımızdan ve atölyelerimizden faydalanacaklar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gençlik merkezinin kurdelesi dualarla kesildi. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul il Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve beraberindeki heyet, gençlik merkezini gezdi ve fotoğraf çektirdi.

