Dindar ailesinin mutlu günü

Dindar ailesinin mutlu günü

Bilecik'in tanınmış ailelerinden Dindar ailesinden Sadık Dindar'ın oğlu dünyaevine girdi.

01.09.2019 16:29
Dindar ailesinin mutlu günü

Bilecik'in tanınmış ailelerinden Dindar ailesinden Sadık Dindar'ın oğlu dünyaevine girdi.


Bilecik'te bir düğün salonunda düzenlenen düğünle Serpil-Sadık Dindar çiftinin oğulları Fatih, Gülçin-Hakan Birer çiftinin kızları Kübra ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kıyarken, genç çifte mutluluklar diledi. Nikah sonrası davetliler gönüllerince eğlenirken, genç çift davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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