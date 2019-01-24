AK Parti Balıkesir Karesi İlçesi Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Balıkesir Karesi İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Balıkesir Karesi İlçesi Belediye Başkan adayı olan Dinçer Orkan kimdir?

DİNÇER ORKAN KİMDİR?

Orkan, 4 Aralık 1970 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Başkan adayı, 1997 yılında kız çocukları için yurt çalışması yaptı. 2007 yılında Hak Vakfı'nı kurdu ve başkanlığını yürütüyor. Edremit'te Kur-an Kursu yaparak, Müftülüğe devretti.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI YAPTI

AK Parti'de kuruluşundan bu yana aktif görevler alarak sırasıyla; İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı, 2014 yerel seçimlerinde Altıeylül İlçesi 1.sıra Meclis Üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Meclis üyesi olduğu sırada Başkan Vekilliği, İmar Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı, Plan Bütçe Komisyonu Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Marmara Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği yaptı. Dinçer Orkan, evli ve iki çocuk babasıdır.