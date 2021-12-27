Dinara Kasko'nun dünyaca ünlü pastaları geleceğin şefleriyle buluştu

İSTANBUL (DHA) - Dünyaca ünlü pasta şefi Dinara Kasko'nun marka şefliğinde artık Türkiye'de de üretimine başlanan mimari pastalar, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Şişli Gastronomi Kampüsü'nde düzenlenen bir atölyeyle geleceğin mutfak profesyonelleriyle buluştu. Üniversitenin Gastronomi ve Aşçılık öğrencilerine özel olarak gerçekleşen programda Rus Şef Ksenia Foksha, pastaların modelleme süreci, kullanılan malzemeler ve yapılış tarifini örnek pasta yapımı eşliğinde anlattı.

Atölye çalışmasına katılan öğrenciler ve akademisyenler, pastaların tüm aşamalarını yakından izleyerek detaylı bilgi aldı. Gastronomi ve Aşçılık Bölümü öğrencilerine özel olarak gerçekleşen programda Rus Şef Ksenia Foksha ise pastaların modelleme süreci, kullanılan malzemeler ve yapılış tarifini örnek pasta yapımı eşliğinde anlattı.

ÖĞRENCİLER MİMARİ PASTALARIN YAPIMINI ÖĞRENDİ

Katılımcılar, en çok beğeni toplayan ve mimari modellemeleri 3D yazıcılarla kalıplara aktarılarak hazırlanan pastaların yapılış sürecini gözlemleme fırsatı elde etti. Ayrıca, şeflere merak ettikleri soruları da sordu.

Uluslararası yarışmada Türk lezzetlerini tanıtacak olan öğrencilerin yaptığı tatlıları tadan Foksha, görüşlerini paylaşarak önerilerde bulundu. Atölye, yapılan pastaların tüm katılımcılar tarafından tadımıyla sona erdi.