Dinar Oto Galericiler Sitesi Kesin Kayıt Başvuruları Başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dinar Oto Galericiler Sitesi Kesin Kayıt Başvuruları Başlıyor

Dinar Oto Galericiler Sitesi Kesin Kayıt Başvuruları Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Dinar Belediye Başkanımız Nihat Sarı'nın girişimleriyle seçim beyannamesinde yer alan ve ilçemize yapılacak olan Oto Galericiler Sitesi için kesin kayıt başvuruları başlıyor.

Dinar Belediye Başkanımız Nihat Sarı'nın girişimleriyle seçim beyannamesinde yer alan ve ilçemize yapılacak olan Oto Galericiler Sitesi için kesin kayıt başvuruları başlıyor.

Başvurular 7 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Dinar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacak olup 30 Temmuz Cuma günü başvurular sona erecektir.

Oto Galericiler Sitesi kesit kayıt başvurularına sadece ilgili Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanaatkarlar Odalarına kayıtlı fiili olarak galerici esnaflığı yapanlar ve sicilinde Galericilik ünvanı bulunup Galericilik yapacak olanların ise bu durumu belgeleyerek sunmaları durumunda başvuru yapabileceklerdir.

Tüm Galerici esnaflarına duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Burak Özçivit Selin Şekerci
Spor Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dinar Oto Galericiler Sitesi Kesin Kayıt Başvuruları Başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 21:16:56. #1.16#

title