Dinar OSB'ye kozmetik yatırımcısı geliyor
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Dinar OSB'ye kozmetik yatırımcısı geliyor

10.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:16
Dinar OSB'ye kozmetik yatırımcısı geliyor

Dinar ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesine (OSB) kozmatik firmasının yatırımda bulunacağı bildirildi.

Dinar ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesine (OSB) kozmatik firmasının yatırımda bulunacağı bildirildi.

Dinar Belediyesi meclis toplantı salonunda OSB Başkan vekili Nihat Sarı, İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Bağırkan ile ilgili firma yetkilileri arasında yatırım için sözleşme imzalandı.

İlgili kozmetik firması, ilçede doğal ve bitkisel sağlık bakım ürünleri, kuru bitkiler ve gül, lavanta ürünleri, dondurulmuş süt ürünleri ve dondurulmuş hamur, ekmek gibi ürünlerin üretim, işleme ve paketleme tesisi ile kağıt, plastik ambalaj ürünlerinin üretimi gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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