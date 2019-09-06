Dinar Kaymakamı Kapankaya'dan köy ziyaretleri

06.09.2019 14:40

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Yaka, Kızıllı, Duman ve Yeşilhüyük köylerini ziyaret etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kapankaya, köylülere devletin her zaman yanlarında olduğunu, sorunlarının kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Kapankaya'ya ziyaretlerde, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın ve Dinar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İrfan Yüksel de eşlik etti.

Kaynak: AA