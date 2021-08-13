Dinar'dan kısa kısa
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Dinar'dan kısa kısa

Dinar'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın yönettiği "Yunus'la Yürürken" adlı oyun Dinar'da sahnelendi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın yönettiği "Yunus'la Yürürken" adlı oyun Dinar'da sahnelendi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sahnelenen oyunu, ilçede protokolü ile çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Nihat Sarı, oyunun ardından oyunculara hediye takdim etti.

Dinar Belediyesince, oyunu izleyenlere ikramlarda bulunuldu.

Dinar'da aracında av tüfeği yakalanan kişiye adli işlem yapıldı

Dinar'da polis ekipleri aracında av tüfeği ele geçirdiği sürücüye adli işlem yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta av tüfeği ile 16 fişek ele geçirdi.

Av tüfeği ile fişeklere el koyan ekipler, sürücüye adli işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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