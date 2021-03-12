Dinar'dan kısa kısa
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Dinar'dan kısa kısa

12.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:40
Dinar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dinar Menderes İlkokulu ve Şakir Ünver İlkokulunun ortaklaşa düzenlediği etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Menderes İlkokulu öğretmenlerinden Mihriban Demirel, İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andıklarını ifade etti.

Daha sonra video gösterimi, öğrencilerin şiir okuması ve bugüne özel düzenlenen öğrenci yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Atatürk'ün Dinar'a gelişinin 91. yılı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Dinar ilçesine gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Belediye Bandosu öncülüğünde, İstasyon Garı mevkisinden başlayan kortej yürüyüşü öncesi belediye zabıta ekipleri tarafından etkinliğe katılanlara Türk bayrağı dağıtıldı, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na bir yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk büstüne Belediye Başkanı Nihat Sarı tarafından koyulan çelenk sonrasında saygı duruşunda bulunuld, İstiklal Marşı okundu.

Sarı, Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduktan sonra kendini halkın içinde olmaya adadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yurt gezilerinden biri olan Antalya gezisinden Ankara'ya dönerken programlı bir şekilde 12 Mart 1930 saat 15.00 sularında ilçeyi ziyaret edeceği haberi gelmiştir. Bunun üzerine çevre köy ve beldelere haber salınmıştır. 12 Mart Çarşamba günü insanlar akın akın şehre gelmiş ve her yer ana baba gününe dönmüştür. Cumhuriyet Meydanı ve çevresine insanlar taşmıştı. Atatürk'ün ilçeye gelişini kültürel etkinliğe dönüştürüp destekleyen kuruluşları, kurumları ve vatandaşları kutluyorum."

Kaymakamı Selami Kapankaya da, bugünün Dinar'ın tarihi için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Kapankaya, "12 Mart 1930'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilçeye teşrif ettiler. Bugün bunun anısına burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yürüyüşü ve programı bu kutlu günün anısına gerçekleştirdik. Milletimizin ve vatanımızın bağımsızlığı için canıyla, kanıyla ve fikriyle mücadele eden şehitlerimizi şükranla rahmetle anıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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