Dinar'dan kısa kısa
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Dinar'dan kısa kısa

23.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:38
Dinar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 40 kişiye, 80 damızlık koç dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 40 kişiye, 80 damızlık koç dağıtıldı.

İlçe Hayvan Pazarı'nda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi kapsamında damızlık koçların sahipleri kura ile belirlendi.

Koç dağıtım törenine, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Arafat Cengiz katıldı.

Dinar'da şehitler anıldı

Hakkari'de 2007 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal ile Piyade Er Yavuz Öztürk şehadetlerinin 13'üncü yılında Dinar'daki kabirleri başında anıldı.

İlçe protokolü, şehitlerin Burunkaya ile Göçerli köylerindeki kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra şehitlerin aileleri de ziyaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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