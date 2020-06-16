Dinar'dan kısa kısa Dinar Devlet Hastanesinde 5 yeni uzman doktor yeni göreve başladı.

Dinar Devlet Hastanesinde 5 yeni uzman doktor yeni göreve başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçe hastanesine 3'ü dahiliye uzmanı olmak üzere fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının atamasının yapıldığı öğrenildi.

Yeni gelen uzman hekimlere ve hastanenin diğer doktorlarına muayene olmak isteyen vatandaşların internet üzerinden ve Alo 182 hattından mutlaka sıra almaları gerektiği bildirildi.

Suçıkan Parkı hizmet vermeye başladı

Dinar Belediyesine ait olan Suçıkan Park ve Dinlenme Tesisleri, yeni normalleşme takvimi ile birlikte ilçe halkına hizmet vermeye başladı.

Belediye ekipleri, tesiste gerekli dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi. Tesisteki masa ve sandalyeler ise sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlendi.

Kaynak: AA