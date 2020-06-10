Dinar'dan kısa kısa Dinar'da İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye seçimi yapıldı.

Dinar'da İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye seçimi yapıldı.

Meslek Yüksek Okulu (MYO) toplantı salonundaki seçim Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Yapılan kapalı zarf usulü seçimde köy muhtarlarını temsilen Serdar Karagöz ve Ramazan Esmer ile İl Genel Meclis üyelerini temsilen Ahmet Çetin ve Bilal Demiröz, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi olarak belirlendi.

Dinar'da kitap okuma projesi

Dinar Belediyesi, "Haydi Dinar Şimdi Kitap Okuma Vakti" projesi düzenledi.

Proje kapsamında, 250 kitap çekiliş sonucuna göre vatandaşlara hediye edilecek.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, çekilişe katılmak isteyen vatandaşların, belediyenin sosyal medya hesaplarını takip etmelerinin ve paylaşım yapmalarının yeterli olacağını belirtti.

Kaynak: AA