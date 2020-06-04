Dinar'dan kısa kısa Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, iptal edilen tren seferlerinin 12 Haziran itibariyle yeniden seferlere başlayacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, iptal edilen tren seferlerinin 12 Haziran itibariyle yeniden seferlere başlayacağı bildirildi.

TCDD Afyonkarahisar 7'inci Bölge Müdürü Adem Sivri ve beraberindeki heyet Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ile birlikte Dinar Tren Garında gerekli incelemelerde bulundu.

Dinar Gar Müdürü Adnan Tunca'dan gar ile ilgili gerekli bilgileri alan bölge müdürü Sivri, 12 Haziran 2020 günü seferlerin başlayacağını söyledi.

Dinar'da yol genişletme çalışmaları sürüyor

Dinar ilçesine bağlı Stadyum Mahallesi'nde belediye tarafından yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın çalışmaları incelediği bölgede yol çalışmaları, kaldırım düzenlemeleri yapılıyor.

Sarı, yapılan çalışmalarla alakalı, ilçede trafiğin daha akıcı bir hale gelmesi adına ve yayaların daha rahat kaldırımlarda yürümelerini sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA