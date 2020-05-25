Dinar'dan kısa kısa Dinar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Dinar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe merkezi ve köylerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara gerekli ceza işlemlerini gerçekleştiriyor.

Dinar'da vatandaşların ekmek ihtiyacı da iki nöbetçi ekmek fırını ile karşılanıyor.

Dinar Kaymakamı Kapankaya, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.

Kapankaya, İncirli Mahallesindeki huzurevinin kapısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak yaşlıların bayramını tebrik etti.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kapankaya'ya teşekkür ettiler.

Kaynak: AA