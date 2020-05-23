Dinar'dan kısa kısa Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, kasapların ve halkın hizmetine sunulan yeni mezbahaneyi ziyaret etti.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, kasapların ve halkın hizmetine sunulan yeni mezbahaneyi ziyaret etti.

Belediye mezbahanesinde yapılan hayvan kesimleri hakkında Veteriner Hekim Oğuz Başkaya'dan bilgi alan Sarı, mezbaha hizmetlerini daha konforlu bir şekilde yerine getirmek, kesim sonunda sofraya gelen et ve et ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketilmesini sağlamak amacıyla kapalı olan belediye mezbahanesini revize ederek, tekrar faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Başkaya ise mezbahanede kesim işlemlerinin son derece hijyenik ortamda yapıldığını, belediyeye ait araç ile etlerin teslim edildiğini kaydetti.

Tatarlı'da ağaçlar sökülerek başka yere dikildi

Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde 20 çam ağacı kesilmek yerine sökülerek, başka bir yere tekrar dikildi.

Tatarlı Belediyesinin park ve bahçe çalışmaları kapsamında, Afyonkarahisar Belediyesine ait ağaç sökme ve dikme aracıyla sökülen ağaçlar, Fahrettin Demiröz Bulvarı'na dikildi.

Tatarlı Belediye Başkanı Şuayip Çiçek, yaptığı açıklamada, beldeyi daha yaşanabilir ve yeşil bir görünüme kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA