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Mustafa Kemal Atatürk, Dinar, Güncel

Dinar'dan kısa kısa

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

13.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:26
Dinar'dan kısa kısa

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.


Dinar Garı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, Belediye Başkanı Nihat Sarı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Daha sonra gardan Hükümet Konağı'na kadar bayrak yürüyüşü yapıldı. Burada saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Sarı, Atatürk'ün yurt gezilerine çıkmayı çok sevdiğini belirtti.


Atatürk'ün yurt gezileri dolayısıyla 3 kez Dinar'dan geçtiğini anımsatan Acar, "Atatürk'ün Dinar'a gelişi bir bayram havasında olmuştur. Köy ve kasabalardan gelen halk, Ulu Önder Atatürk'ü coşkuyla karşılamış 'yaşa', 'varol' sesleri dalga dalga ilçeyi inletmiştir. Kasabanın tek salonu olan Türk Ocağı'nda, Atatürk kasaba halkına hitap etmiştir." dedi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Dinar ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Yeniyol İlkokulu'nda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar ile davetliler katıldı.


Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı ile ilgili slayt gösterisinin duygulu anlara neden olduğu törende, öğrenciler tarafından İstiklal Marşı ve şiirler okundu.

Program, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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