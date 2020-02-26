Dinar'dan kısa kısa
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Dinar'dan kısa kısa

Dinar Belediyesi evinde çıkan yangın sonrası zor duruma düşen aileye yardım ediyor.

26.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:58
Dinar'dan kısa kısa

evinde çıkan yangın sonrası zor duruma düşen aileye yardım ediyor.

Belediye Başkanı , "Her zaman söylediğimiz gibi öncelik olarak insanı alan sosyal belediyecilik ilkesi ve anlayışıyla uzak yakın demeden bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." dedi.

MYO öğrencilerine evlilik ve bağımlılık eğitimleri verildi

Dinar Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere, evlilik öncesi eğitim, bağımlılıktan kurtulma ve sağlıklı yaşama eğitimleri verildi.

Dinar Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi'nde görevli Danışman Hacer Altıntaş, Sosyolog Zehra Mutlucan ile Nur Şen verilen eğitimlerde öğrencilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

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