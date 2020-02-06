Dinar'dan kısa kısa
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Dinar'dan kısa kısa

Dinar ilçe müftülüğüne atanan Ramazan Avcı, görevine başladı.

06.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:10
Dinar'dan kısa kısa

ilçe müftülüğüne atanan Ramazan Avcı, görevine başladı.

Daha önce 'deki ilçe müftülüğü görevinden Dinar İlçe Müftülüğüne atanan Ramazan Avcı koltuğuna oturarak görevine başladı.

Dinar'da eğitim toplantısı

Dinar Kaymakamı , 2. dönem eğitim öğretim faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya katıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki toplantıda ilçe Milli Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2 dönem yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bir sunum yapıldı.

Toplantıya, Kapankaya'nın yanı sıra Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, Tatarlı Belediye Başkanı Şuayyup Çiçek, meclis üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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