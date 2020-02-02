Dinar'dan kısa kısa

02.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:24

CHP Dinar İlçe Başkanlığı öncülüğünde başlatılan Elazığ ve Malatya'ya yardım kampanyasında toplanan gıda ve giyecek malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Yardım kampanyasına Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerinden de destek verildi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, yardım kamyonun deprem bölgesine uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, böyle afet durumlarında Türk Milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirterek, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

Dinar'da oyun parkı açılışı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni bir çocuk oyun parkı hizmete girdi.

Oyun parkının sahibi Nuri Atalay, açılışta yaptığı konuşmada, "Oyun parkımız 10 yaşına kadar çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Çocuklarımızın zeka gelişimine büyük destek olacacağına inanıyoruz." dedi.

Oyun parkının açılışına, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Dinar CHP İlçe Başkanı Ali Arıkan, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA