Dinar'dan kısa kısa

19.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:54

Dinar ilçesinde 89 kişilik umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe otogarında bir araya gelen umreciler, özel bir turizm firmasıyla Zafer Havaalanı'na hareket etti.



Firma temsilcisi Abdullah Ayaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, umrecilere kazasız, belasız bir ibadet günleri dilediklerini, dört gözle vatana geri dönmeleri için dua edeceklerini söyledi.

Uğurlamaya gelen yakınları da anne, baba ve akrabaları için dua etti.

Dinar İHO hafızlık yarışmasında Afyonkarahisar birincisi oldu

Dinar Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu (İHO) öğrencileri hafızlık yarışmasında Afyonkarahisar birincisi oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Genç Muhafızlar" hafızlık yarışmasında Dinar Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kerim Şenol, Afyonkarahisar'da birinci oldu.

22 Mart 2020 tarihinde Konya'da düzenlenecek olan bölge finalinde Mehmet Kerim Şenol diğer on ilden gelen birincilerle yarışacak.

Kaynak: AA