Dinar'dan kısa kısa

26.10.2019 15:48

Dinar Belediyesi tarafından "Halk Günü" toplantısı düzenlendi.

Konak Mahallesinde düzenlenen toplantıya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Mahalle Muhtarı Vasfi Gültaş, belediye birim amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Muhtar ve mahalle sakinlerinin isteklerini dinleyen Başkan Sarı, "Her hafta bir mahallemizi ziyaret edeceğiz. Mahallelerimizde yaşanan sorunları siz değerli mahalle sakinleriyle birlikte çözeceğiz." dedi.

Dinar'da Hasta Hakları Günü



Dinar Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kutlandı.

Hastane binasındaki programda, hasta haklarını anlatan broşürler dağıtılarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hastane Yöneticisi İbrahim Eren Pek, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların en iyi şekilde tedavi görmelerini sağlamak ve haklarını bilmeleri açısından gerekli tüm bilgilendirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA