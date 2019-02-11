Dinar'dan Kısa Kısa

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesine bağlı Kınık köyünü ziyaret ederek yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarlığı ve Dinar Kaymakamlığı iş birliğinde yürütülen Huzurlu Köy Projesi kapsamında kimsesi olmayan vatandaşlara yemek ikramlarının yapıldığı projeyi inceleyen Özkaya, yapılan işleri çok olumlu bulduğunu söyledi.

Köylü vatandaşlarında projeye destek verdiğini ifade eden köy muhtarı Adem Sargın, kimsesiz yaşlı vatandaşlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün yemek verildiğini söyledi.

Milletvekili Özkaya ise, yapılan projenin aynı zamanda bir hayır işi olduğunu, böyle bir proje başlattıkları için köy muhtarlığını ve kaymakamlığı tebrik ettiğini kaydetti.

AK Parti Haydarlı seçim bürosu açıldı

Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde AK Parti seçim bürosunun açılışı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Çok yoğun bir kalabalık eşliğinde kurdelesi kesilen seçim bürosu açılışında konuşan AK Parti Belediye Başkan adayı Duygu Peker, kasabada yatırımların AK Parti hükümetiyle devam etmesi için yeniden AK Parti'nin belediyeyi kazanması gerektiğini belirtti.

Milletvekili Özkaya ise, AK Belediyeciliğinde her yerde devam edeceğini, Haydarlı'ya hükümet eliyle bir çok projenin yapıldığını kaydetti.

Haydarlı'da yatırımların aralıksız devam edeceğini de ifade eden Özkaya, bütün vatandaşlardan AK Parti'ye belediye seçimlerinde destek istedi.

Kaynak: AA