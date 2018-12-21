Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı 10 hükümlü Dinar 125. Yıl Ana Okulu bahçesine lavanta fidanı dikti.

Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin de katıldığı etkinlikte Dinar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen fidanlar dikildi.

Dinarlı çocuklardan Yemen'e yardım

Dinar İlçe Müftülüğüne bağlı Nene Hatun 4-6 yaş ana sınıfı öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Yemen'e gönderdi.

Ana sınıfındaki kumbaralarında biriken paralarını Yemen'deki kardeşlerine iletmek için Türkiye Diyanet Vakfı Dinar Şubesi'ne teslim eden minikler örnek oldu.

İlçe Müftüsü Şahin Yaşar, ana sınıfındaki öğrencileri yetiştiren anne, baba ve öğretmenleri canı gönülden kutlayarak, Yemen'e yardıma bütün vatandaşları davet ettiğini söyledi.

Kaynak: AA