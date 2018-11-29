Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, yeni kimlik kartlarının vatandaşlar tarafından bir an önce çıkartmasının güvenlikleri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Eşi ve ailesiyle Dinar Nüfus Müdürlüğüne gelerek eski kimliklerini yenisiyle değiştiren Kaymakam Kapankaya, burada gerekli işlemleri yaparak parmak izi okuyucudan geçti.

Kapankaya, yeni kimliklerin özellikle güvenlik için önemli olduğunu ve vatandaşın dolandırıcılıkların önüne geçmek için mutlaka yeni kimliklerini almaları gerektiğini kaydetti.

Dinar'da "Sıfır Atık" Projesi toplantısı

Dinar Kaymakamlığı toplantı salonunda Dinar İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü öncülüğünde "Sıfır Atık" Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilecek projenin nasıl uygulanacağı hakkında kamu kurum ve kuruluşların yetkililerine İlçe Özel İdare Müdürü Yakup Güçlü tarafından teknik bilgi verildi.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, çevre kirliliğinden kurtulmak ve atıkların geri dönüşüme giderek yeniden piyasaya kazandırılması amacıyla projenin uygulanacağı bildirildi.