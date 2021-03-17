Dinar'dan gelen görüntüler kış mevsiminin devam ettiğini gözler önüne serdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dinar'dan gelen görüntüler kış mevsiminin devam ettiğini gözler önüne serdi

17.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:45
Dinar'dan gelen görüntüler kış mevsiminin devam ettiğini gözler önüne serdi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Cerit yaylasında yol açma ve kar küreme çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Cerit yaylasında yol açma ve kar küreme çalışması başlatıldı. Dinar Kaymakamlığı bölgede olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Mart ayının sonlarının doğru bölgeden gelen görüntü ve fotoğraflar adeta kış mevsiminin bitmediğini gösterdi. Nüfus bahar aylarında yaklaşık 200 yerleşik kişiyi bulan 1500 rakımlı Cerit yaylası çevresinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulunca yaylaya çıkan yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bunun üzerine Dinar Kaymakamlığı harekete geçerek yolların açılması için harekete geçti. Dinar Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Çalışmanın ardından yollar ulaşıma açılırken, ay sonuna doğru yayla sakinlerinin bölgeye geleceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Dinar'dan gelen görüntüler kış mevsiminin devam ettiğini gözler önüne serdi
Dinar'dan gelen görüntüler kış mevsiminin devam ettiğini gözler önüne serdi
Dinar'dan gelen görüntüler kış mevsiminin devam ettiğini gözler önüne serdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Deniz Çakır Birol Güven
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Deniz Türüç
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dinar'dan gelen görüntüler kış mevsiminin devam ettiğini gözler önüne serdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:47:37. #1.16#
title