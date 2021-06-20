Dinar'dan geçerken bu tarlalara muhakkak uğrayacaksınız
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Dinar'dan geçerken bu tarlalara muhakkak uğrayacaksınız

Dinar'dan geçerken bu tarlalara muhakkak uğrayacaksınız
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı tarafından 2015 yılında başlatılan lavanta dikimi, üretimi, yağının çıkarılarak kozmetik ürünlere dönüştürülmesi projesi tamamlanarak'Dinarelli' isimli fabrika satış mağazası kuruldu.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı tarafından 2015 yılında başlatılan lavanta dikimi, üretimi, yağının çıkarılarak kozmetik ürünlere dönüştürülmesi projesi tamamlanarak

'Dinarelli' isimli fabrika satış mağazası kuruldu. Fabrikaya gelenler sadece lavanta ürünleri almakla kalmayacak aynı zamanda bahçelerde lavantanın güzelliği ölümsüz karelerden oluşan fotoğraflar çektirecek.

Dinarelli Lavanta Fabrika Satış mağazası Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından açıldı. Dinar-Sandıklı karayolu üzerinde bulunan 200 dekarlık alanda hasadı yapılan lavantanın yağının çıkarılması ve işlenmesi ile elde edilen 20'ye yakın farklı ürün bu mağazada satılacak. Ayrıca, satış mağazası dışında da vatandaşların rahatlıkla ziyaret edebileceği, otomobil dekorunun da bulunduğu alanda isteyenler lavanta eşliğinde eşine ender rastlanacak güzellikteki fotoğraflarda çektirebilecek.

Lavanta tarlasının fotoğraf meraklılarının ve düğün öncesi dış çekim yaptırmak isteyenlerin uğrak mekanı haline gelmesi bekleniyor. Kafeterya bölümünün de olduğu tesiste, vatandaşlar istedikleri yiyecek içecekleri belirlenen menüden seçebilecek.

"Lavanta ürünlerinin kendi tesislerimizde yağını çıkartıyoruz"

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçede yetiştirilen lavantanın 'angustifolia' cinsi fidelerin getirilmesiyle başladığını kaydetti. İlçede lavanta yetiştiriciliğinin 2015 yılında Avrupa'dan, Bulgaristan'dan getirilen fidelerle başladığını belirten Kaymakam Kapankaya, "Bahçemizden hasat edilen lavanta ürünlerini kendi tesislerimizde yağını çıkartıyoruz. Çıkartılan bu yağla da lavanta ürünleri satış mağazamızda bulunan 20 çeşidi aşan, değişik ebatlarda ve boylarda sıvı sabundan, yüz toniğine, kolonya ve duş jeline kadar pek çok ürünü beraber çalıştığımız firmalara ürettiriyoruz" dedi.

Burada sadece fabrikasyon ürünler değil aynı zamanda, Dinar Kadın Kültür Evleri'nde kadınlarımızın ürettiği lavanta keseleri, lavanta buketleri, lavanta yağı kokulu mumlar ve diğer bütün ürünler bu tesiste sergileniyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Dinar'dan geçerken bu tarlalara muhakkak uğrayacaksınız
Dinar'dan geçerken bu tarlalara muhakkak uğrayacaksınız
Dinar'dan geçerken bu tarlalara muhakkak uğrayacaksınız
Dinar'dan geçerken bu tarlalara muhakkak uğrayacaksınız
Dinar'dan geçerken bu tarlalara muhakkak uğrayacaksınız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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